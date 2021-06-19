Все в огне: в Ужгороде горел цыганский табор – жуткие фото, видео

В Ужгороде вспыхнул масштабный пожар в микрорайоне Шахта. По предварительной информации, там горел цыганский лагерь вблизи тубдиспансера.

Инцидент произошел поздно вечером 18 июня, перед полночью. На место сразу прибыли экстренные службы, пожарные тушили пламя.

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Председатель общественной организации "Объединение ромов Ужгорода" Мирослава Горвата подтвердил Общественному информацию о пожаре. По его словам, жертв или пострадавших нет.

Представитель цыганской общины в Ужгороде Виктор Чоук уточнил, что огонь уже потушен. Сгорели 7 маленьких домов в поселении.

Пожар в ромском лагере на Закарпатье смотрите видео телеграм-канала Глаголы



Пожар в ромском поселении в Ужгороде / Коллаж 24 канала

По словам местных жителей, пожар мог случиться из-за того, что один из ромов поджег свой дом. Сейчас это все, что известно об инциденте.

Поджог авто в Ужгороде

24 канал пытается узнать подробности в ГСЧС в Закарпатской области. Мы дополним новость, когда получим больше информации.

В мае перед самым входом в здание Закарпатской ОГА загорелся автомобиль. Впоследствии выяснилось, что машину поджег ее же владелец.

По информации журналиста Виталия Глаголы, автомобиль якобы принадлежал Ивану Дацко, который называет себя представителем "закарпатских русинов".