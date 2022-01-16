В Ужгороде загорелась многоэтажка, эвакуировано 20 жителей

В Ужгороде возник пожар в квартире. Возгорание возникло на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Как сообщили спасатели, из охваченного огнем здания удалось эвакуировать 20 человек.

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Что известно о пожаре

Сообщение о возгорании в квартире на улице Легоцкого в Ужгороде спасателям поступило в 14:35, 15 января. Для ликвидации пожара на место происшествия направили 3 единицы техники. На момент прибытия спасателей огонь уже охватил почти 22 квадратных метра дома.

Пришлось действовать оперативно, ведь была угроза жизни жителей. Работники ГСЧС разделились на группы: одни занимались тушением пожара, а другие приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей,

– рассказали в ГСЧС.

Также, зайдя в коридор горящей квартиры, спасатели обнаружили владелицу дома и ее дочь с ребенком. Их немедленно вывели из опасной зоны. Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей в 14:53 пожар удалось локализовать, а в 15:40 полностью ликвидировать.

В результате пожара никто не пострадал. Нанесенный материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются.