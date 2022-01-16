Як повідомили рятувальники, з охопленої вогнем будівлі вдалося евакуювати 20 людей.

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Що відомо про пожежу

Повідомлення про займання у квартирі на вулиці Легоцького, що в Ужгород, до рятувальників надійшло о 14:35, 15 січня. Для ліквідації пожежі до місця події направили 3 одиниці техніки. На момент прибуття рятувальників вогонь вже охопив майже 22 квадратних метри помешкання.

Довелося діяти оперативно, адже існувала загроза для життя мешканців. Працівники ДСНС розділилися на групи: одні займалися гасінням пожежі, а інші розпочали евакуацію жильців з верхніх поверхів,

– розповіли у ДСНС.

Також, зайшовши в коридор палаючої квартири, рятувальники виявили власницю помешкання та її дочку з дитиною. Їх негайно вивели із небезпечної зони. Завдяки злагодженій та професійній роботі рятувальників о 14:53 пожежу вдалося локалізувати, а о 15:40 – повністю ліквідувати.

Зверніть увагу! Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються.