В Ужгородском ТЦК привязывали людей наручниками к лестнице: работникам сообщены подозрения

В Ужгородском районном ТЦК правоохранители разоблачили масштабные нарушения прав человека. Нескольким работникам сообщили о подозрении в незаконном содержании военнообязанных и превышении служебных полномочий.

По данным следствия, отдельных мужчин удерживали без законных оснований до 48 суток, а одного из них после избиения приковали наручниками к лестнице. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Смотрите также На Буковине якобы мобилизовали гражданина Германии: какое заявление сделали в ТЦК

Что установило следствие?

В течение февраля – апреля 2026 года в помещении временного мобилизационного пункта без законных оснований удерживали 21 военнообязанного. Речь идет о мужчинах, призыв которых был отменен после того, как военные части отказались принимать их на службу.

Несмотря на это, людей не отпускали из пункта сбора. По данным следствия, срок незаконного содержания составлял от 1 до 48 суток.

Факты возможных злоупотреблений были установлены после мониторингового визита представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Ужгородский РТЦК и СП. Омбудсман сообщил, что материалы проверки были переданы правоохранительным органам, после чего началось уголовное производство.

4 июня 2026 года и.о. начальника Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы военного учета сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы,

– сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Также проверяются действия должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП, которые могли знать о нарушениях, но не приняли меры для их прекращения.

Ужгородский ТЦК / Фото Офис Генпрокурора

Отдельный эпизод дела касается возможных пыток одного из военнообязанных. По данным следствия, инструктор РТЦК применил к мужчине физическое насилие, после чего потерпевшего приковали наручниками к металлической лестнице и оставили в таком состоянии до следующего утра.

Именно этот эпизод стал основанием для объявления отдельного подозрения инструктору по статье о пытках.

Кто был причастен к преступлениям?

Руководителю районного РТЦК и начальнику подразделения воинского учета инкриминируют превышение власти и незаконное лишение свободы. Инструктору сообщено о подозрении в пытках военнообязанного.

Все трое фигурантов задержаны. Сейчас прокуроры ходатайствуют перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители также продолжают устанавливать других возможных потерпевших и лиц, которые могут быть причастны к противоправным действиям.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что даже в условиях войны деятельность ТЦК должна оставаться в рамках закона.

РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права. Даже во время войны государство или держится на законе – или теряет доверие тех, кого оно защищает,

– подчеркнул он.

В то же время чиновник подчеркнул, что ответственность должна наступить для всех причастных независимо от должности, звания или статуса.

Подозреваемые работники ТЦК / Фото Офис Генпрокурора

На подозрения работникам отреагировали и в Закарпатском ОТЦК и СП. Там заявили, что любые нарушения требований законодательства, превышение служебных полномочий недопустимы и несовместимы со статусом военнослужащего.

"Закарпатский ОТЦК и СП полностью способствует правоохранительным органам в проведении всех необходимых следственных и процессуальных действий. Подчеркиваем, что оценку действиям каждого лица будут предоставлять компетентные правоохранительные органы и суд. В то же время принцип нулевой толерантности к любым проявлениям злоупотребления властью, незаконного ограничения прав граждан или других правонарушений остается безусловным", – отметили в ведомстве.

Что еще известно о том, что происходило в Ужгородском ТЦК?

Во время мониторингового визита были зафиксированы многочисленные нарушения прав человека, в частности незаконное содержание военнообязанных без надлежащего оформления документов. По данным проверки, отдельных мужчин удерживали в помещении от нескольких недель до почти 50 суток, не предоставляя им возможности свободно покинуть территорию.

Также сообщалось об изъятии мобильных телефонов и документов, из-за чего люди не могли связаться с родными или получить юридическую помощь. Особое беспокойство вызвали условия пребывания. В помещении зафиксировали антисанитарию, недостаток посуды, отсутствие постельного белья, а также лишь один туалет и душ для большого количества людей.

Проверяющие также обратили внимание на ненадлежащее медицинское обеспечение и случаи игнорирования жалоб на состояние здоровья. Один из мужчин с критически высоким артериальным давлением получил медицинскую помощь только после вмешательства представителей омбудсмена и был госпитализирован.

Среди удерживаемых обнаружили ветерана с удостоверением участника боевых действий, которого не освободили несмотря на законные основания. Также в помещении находился человек с очевидными физическими недостатками.

На фоне скандала начальника Ужгородского районного ТЦК планируют перевести в боевую часть. По словам заместителя начальника Закарпатского областного ТЦК и СП Александра Бовкуненко, сам руководитель выразил желание вернуться к службе в боевом подразделении, где ранее проходил службу в десантно-штурмовых войсках.