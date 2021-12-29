Узнали из новостей, – в "Слуге народа" отреагировали на покупку "4 канала" партийцем

"Слуга народа" Алексей Ковалев приобрел "4 канал", что спровоцировало обсуждение в обществе. В самой партии заверили, что не причастны к покупке и узнали о ней из СМИ.

Об этом в эфире 24 канала сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она заверила, что Ковалев не обсуждал этот вопрос с коллегами.

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"Мы узнали об этом из новостей, он с нами такими планами не делился", – отметила Кравчук.

Она призвала также не связывать покупку "4 канала" с переформатированием "Рады" или "Дома".

Откуда у Ковалева деньги

Согласно декларации "слуги", у него нет жилья, а единственный доход – зарплата нардепа. Кравчук подчеркнула, что не готова отвечать за декларации своих коллег.

Как я прочла в его комментариях в медиа, приобрели канал его родители. Очевидно, это семейные средства,

– допустила нардеп.

Кравчук о покупке коллегой "4 канала": смотрите видео

"Слуга" Ковалев купил "4 канал": главное