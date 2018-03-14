Узурпация власти, или что предусматривает проект Порошенко о национальной безопасности

Законопроект "О национальной безопасности" в среду, 14 марта, обсуждали в Верховной Раде. Документ срочно рассматривали на заседании профильного комитета. Депутаты уверяют, что законопроект нужен. Вот только его президентская версия поможет гаранту узурпировать контроль над Вооруженными силами Украины.

Срочно и первым вопросом в комитете стоял президентский законопроект "О национальной безопасности". Петр Порошенко внес его в Верховную Раду как неотложный.

"Этот закон мы принимаем не на полгода, не на год. Это закон, который будет определять стратегию развития безопасности блока на десятилетия", – подчеркнул глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский.

Еще в феврале во время презентации этого законопроекта президент назвал его "фундаментальным".

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Что он предусматривает? Стратегический вектор Украины – НАТО и Европейский Союз. Годовой объем финансирования сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5% от ВВП. Министр обороны и два его заместителя снимают погоны и становятся гражданскими руководителями. Разделяются полномочия начальника Генштаба и командования Вооруженных сил. Сейчас эти две должности занимает Виктор Муженко.

Но народные депутаты уверены, что этим законопроектом Порошенко просто хочет узурпировать власть и замылить глаза западным партнерам. Ведь этот документ оставляет парламент без контроля над Вооруженными силами. Ими будет руководить единолично Президент Украины.

В законопроекте президента очень четко детализируется подчинение военных структур, и они носят фактически двойное подчинение. С одной стороны, они подчинены своим начальникам, в том числе и министру обороны. С другой стороны, у них есть параллельное подчинение президенту одномоментно,

– отметил народный депутат от фракции "Самопомич" Тарас Пастух.

О проблемах подчинения говорит и нардеп Дмитрий Тымчук. Но он обращает внимание на функционирование Объединенного оперативного штаба, который должен контролировать всю страну. Сейчас существуют только оперативные командования, которые занимаются исключительно ситуацией на Донбассе.

Сейчас, если по закону о нацбезопасности будет создан ООШ, который будет заниматься уже не только событиями на Донбассе, но и оперативным руководством наших миротворческих контингентов, я не совсем представляю, какой структурный рост, штатную структуру будет иметь структура новосозданная. И как опять же будет организовываться взаимодействие,

– сказал Тымчук.

Проект закона не предусматривает эффективного гражданского контроля. В частности, на использование бюджетных средств на оборонную сферу. Не урегулированы также вопросы защиты прав человека и военнослужащих. Чтобы все эти нормы упорядочить народные депутаты от "Самопомочи" зарегистрировали альтернативный законопроект.

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"Прежде всего, в нашем законопроекте четко определены приоритеты национальной безопасности Украины. В том числе, сформирована жесткая политика в отношении России, что чрезвычайно важно сегодня. Кроме того, в законопроекте "Самопомочи" четко выписана система командования и контроля так, как эта система сегодня отражена в странах НАТО ", – отметила вице-спикерка Верховной Рады Оксана Сыроед.

Профильный комитет рассмотрел оба законопроекта. После непродолжительной дискуссии решили создать рабочую группу, которая проработает два документа и объединит их. И в понедельник, 19 марта, комитет вновь соберется и рассмотрит уже окончательный варианат законопроекта "О национальной безопасности". Поэтому на голосование его смогут поставить уже в следующий вторник.