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Узурпація влади, або що передбачає проект Порошенка про національну безпеку

22:58, 14 березня 533 Читать новость на русском

Законопроект "Про національну безпеку" у середу, 14 березня, обговорювали у Верховній Раді. Документ терміново розглядали на засіданні профільного комітету. Депутати запевнять, що законопроект потрібен. От тільки його президентська версія допоможе гаранту узурпувати контроль над Збройними силами України.

Терміново та першим питанням в комітеті стояв президентський законопроект "Про національну безпеку". Петро Порошенко вніс його до Верховної Ради як невідкладний.

"Цей закон ми приймаємо не на півроку, не на рік. Це закон, який буде визначати стратегію розвитку безпекового блоку на десятиліття", – підкреслив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Сергій Пашинський.

Ще у лютому під час презентації цього законопроекту президент назвав його "фундаментальним".

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Що ж він передбачає? Стратегічний вектор України – НАТО та Європейський Союз. Річний обсяг фінансування сектору безпеки і оборони має складати не менше 5% від ВВП. Міністр оборони та два його заступники знімають погони та стають цивільними керівниками. Розділяються повноваження начальника Генштабу та командування Збройних сил. Нині ці дві посади обіймає Віктор Муженко.

Але народні депутати впевнені, що цим законопроектом Порошенко просто хоче узурпувати владу та замилити очі західним партнерам. Адже цей документ залишає парламент без контролю над Збройними силами. Ними керуватиме одноосібно Президент України.

В законопроекті президента дуже чітко деталізується підпорядкування військових структур, і вони носять фактично подвійне підпорядкування. З однієї сторони, вони підпорядковані своїм начальникам, зокрема і міністру оборони. З іншої сторони, в них є паралельне підпорядкування президенту одномоментно,
– наголосив народний депутат від фракції "Самопоміч" Тарас Пастух.

Про проблеми підпорядкування каже й нардеп Дмитро Тимчук. Але він звертає увагу на функціонування Об'єднаного оперативного штабу, який має контролювати всю країну. Зараз існують лише оперативні командування, які займаються виключно ситуацією на Донбасі.

Зараз, якщо згідно з законом про нацбезпеку буде створений ООШ, який буде займатися вже не лише подіями на Донбасі, але й оперативним керівництвом наших миротворчих контингентів, я не зовсім уявляю, який структурний зріст, штатну структуру буде мати структура новостворена. І як знову ж таки буде організовуватися взаємодія,
– сказав Тимчук.

Проект закону не передбачає ефективного цивільного контролю. Зокрема, на використання бюджетних коштів на оборонну сферу. Не врегульовані також питання захисту прав людини та військовослужбовців. Аби всі ці норми впорядкувати народні депутати від "Самопомочі" зареєстрували альтернативний законопроект.

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"Передовсім, в нашому законопроекті чітко визначені пріоритети національної безпеки України. У тому числі, сформована жорстка політика стосовно Росії, що надзвичайно важливо сьогодні. Крім того, в законопреокті "Самопомочі" чітко виписана система командування і контролю так, як ця система сьогодні відображена у країнах НАТО", – зауважила віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд.

Профільний комітет розглянув обидва законопроекти. Після нетривалої дискусії вирішили створити робочу групу, яка опрацює два документи та об'єднає їх. І в понеділок, 19 березня, комітет знову збереться і розгляне вже остаточний варіанат законопроекту "Про національну безпеку". Тож на голосування його зможуть поставити вже наступного вівторка.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Петро Порошенко Законопроект Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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