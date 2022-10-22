В 10 областях Украины будут отключать свет после утренних атак 22 октября

Ракетные атаки россиян 22 октября нанесли масштабные повреждения энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому в 10 областях вынуждены ограничить электроснабжение.

Отключения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку и избежать повторных аварий, поскольку российские атаки повредили электросети.

Кстати Масштаб повреждений даже может превышать последствия атаки 10 – 12 октября, – Укрэнерго

Где отключат свет

В Киеве и Киевской области,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Кировоградской областях.

Коммунальщики восстановят электроснабжение

Ремонтники НЭК "Укрэнерго" начнут восстановление, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты делают все для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые пока остались без света.

Однако просят отнестись с пониманием, так как масштаб повреждений сопоставим или может даже превышать последствия атаки 10 – 12 октября.

Надо максимально ограничить использование электричества

Нужно экономно потреблять электроэнергию в течение дня, особенно в часы пика:

с 6:00 до 11:00,

с 17:00 до 23:00.

В это время призывают не использовать энергоемкие электроприборы, выключить лишнее освещение. Это поможет специалистам справиться с угрозами.

Массированная ракетная атака: что известно

Враг нанес массированный ракетный удар по Украине во время масштабной воздушной тревоги. В некоторых областях она длилась почти 4 часа.

"Прилеты" были в Ровно, Луцке, Хмельницком, Кропивницком, Одесской области.

ПВО сбила 5 ракет, которые летели на Киев. Также ракету сбили во Львовской и Черновицкой областях.

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