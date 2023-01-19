Украина соборная со всем миром: в 20 городах пройдет масштабная акция ко Дню Соборности

В воскресенье, 22 января, пройдет всемирная кампания, посвященная Дню Соборности Украины. Демонстрации пройдут в 21 городе.

Организаторы акции подчеркивают, что сегодня Украина существует благодаря миру, а цивилизованный мир, в свою очередь, объединен благодаря Украине. 24 канал.

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Украина соборная со всем миром

Акцию устраивают, чтобы донести до всего мира понимание, что сегодня Украина соборная со всем миром. Кстати, генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что поставки оружия Украине – кратчайший путь к миру. Действительно, остановить Россию, понимающую исключительно язык силы, можно только путем победы украинской армии на поле боя. Поэтому ВСУ нуждаются в западном оружии.

Международное сообщество видит, что Россия нарушает все нормы современного мира, все нормы ООН, поэтому государству-террористу точно не место в составе СБ ООН и самой Организации.

Где пройдет акция

Акции пройдут вокруг известных зданий или памятников городов, а также на центральных площадях. Участники объединятся в "Цепь Единства с миром". В руках будут держать флаг Украины и флаг страны, где будет проходить акция. Кроме того, с собой возьмут флаги других государств, активно поддерживающих Украину.

Также планируют подписать персональные письма парламентам с требованием предоставления Украине больше оружия.

Обратите внимание! Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить анкету.