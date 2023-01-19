Організатори акції наголошують, що сьогодні Україна існує завдяки світу, а цивілізований світ, своєю чергою, об'єднаний завдяки Україні, передає 24 канал.

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Україна соборна з усім світом

Акцію влаштовують, аби донести цілому світу розуміння, що сьогодні Україна соборна з усім світом. До речі, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що постачання зброї Україні – найкоротший шлях до миру. Справді, зупинити Росію, яка розуміє виключно мову сили, можна лише шляхом перемоги української армії на полі бою. Тому ЗСУ потребують західної зброї.

Міжнародна спільнота бачить, що Росія порушує всі норми сучасного світу, всі норми ООН, тому державі-терористці точно не місце у складі РБ ООН та самій Організації.

Де пройде акція

Акції відбуватимуться навколо відомих будівель чи пам'ятників міст, а також на центральних площах. Учасники об'єднаються у "Ланцюг Єдності зі світом". У руках триматимуть прапор України та стяг країни, де проходитиме акція. Крім того, із собою візьмуть прапори інших держав, які активно підтримують Україну.

Також планують підписати персональні листи до парламентів із вимогою надання Україні більше зброї.

Зверніть увагу! Щоб приєднатись до акції, потрібно заповнити анкету.