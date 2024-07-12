Некоторые могли его почувствовать: возле Украины произошло землетрясение

В последнее время в мире участились случаи землетрясений. В частности, оно произошло недавно вблизи с Украиной.

Специалисты зафиксировали землетрясение на территории Румынии. Речь идет о 20 километрах от границы с Украиной на глубине 26 километров.

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Оно не было угрозой

По классификации землетрясение является ощутимым. известно, что оно не несет угрозы для населения Украины.

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Последнее мощное землетрясение с территории Румынии было зарегистрировано 22 мая 2024 года с магнитудой 4,2 по шкале Рихтера.

В Грузии вечером 16 июня сейсмологи вечером зафиксировали землетрясения. Жители страны чувствовали толчки по меньшей мере 4 раза.

Также подземные толчки почувствовали и жители временно оккупированной Южной Осетии. По данным местного МЧС, люди пережидали землетрясение на улице.