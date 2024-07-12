Фахівці зафіксували землетрус на території Румунії. Мовиться про 20 кілометрів від кордону з Україною на глибині 26 кілометрів.

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Він не був загрозою

За класифікацією землетрус є відчутним. відомо, що він не несе загрози для населення України.

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Останній потужний землетрус з території Румунії був зареєстрований 22 травня 2024 року з магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера.

У Грузії ввечері 16 червня сейсмологи зафіксували землетруси. Жителі країни відчували поштовхи щонайменше 4 рази.

Також підземні поштовхи відчули й жителі тимчасово окупованої Південної Осетії. За даними місцевого мнс, люди перечікували землетрус на вулиці.