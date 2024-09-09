В 2025 году Украина хочет создать дроны-перехватчики, которые будут сбивать "Шахеды", – Bild

Украина работает над созданием нескольких отдельных систем, которые будут уничтожать российские дроны. Ожидается, что на последнем этапе они будут способны поражать "Шахеды".

Украинский офицер рассказал, что преимущество России в воздухе является одним из самых больших преимуществ врага. Беспилотники дальнего радиуса действия, истребители или баллистические и крылатые ракеты "ломают шею" нашей армии.

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Борьба Украины с российскими дронами

Обычные действия, такие как уничтожение российских аэродромов или сбивание российских самолетов, в Украине запрещены. Поэтому правительство в Киеве считает себя искусственно ослабленным Западом,

– пишет Bild.

Именно поэтому украинские разработчики и союзники работают над инновационными решением этой проблемы. Речь идет о беспилотниках-"антидронах", которые должны остановить российское оружие до того, как и достигнет цели.

В Bild объяснили три этапа развития этого оружия против беспилотников:

Квадрокоптеры-камикадзе;

Беспилотники-камикадзе самолетного типа;

Дроны против барражирующих боеприпасов типа Shahed.

Первый этап в Украине уже активно реализуется. Малые беспилотники перепрограммированы так, что их можно использовать не для разведки или атаки наземных целей, а для воздушного боя.

"Еженедельно небольшие украинские беспилотники таранят около 50 российских беспилотников-разведчиков и даже сбивают большие беспилотники-камикадзе россиян", – рассказали в издании.

Однако проблема с небольшими квадрокоптерами заключается в том, что они могут пролететь лишь небольшое расстояние, поэтому российские самолеты-разведчики могут убежать от них.

Поэтому на втором этапе в Украине разрабатывают так называемые "перехватчики", то есть беспилотники с неподвижными крыльями, которые могут следовать целью на расстоянии до 60 километров на высоте до четырех километров.

На третьем этапе ожидается создание "убийц беспилотников", которые смогут перехватывать и уничтожать "Шахеды"., Чтобы они были эффективными они должны иметь скорость не менее 200 километров в час и большой радиус действия (по крайней мере 200, а лучше 500 километров). Украина надеется войти в третью фазу своей программы борьбы с беспилотниками не позднее 2025 года.