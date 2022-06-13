В 30 странах мира в день России устроили акции против вторжения в Украину

В десятках стран мира в день России люди вышли на акции протеста. Они выступают против войны, которую Владимир Путин начал против Украины.

Соответствующую информацию обнародовали в диаспоре россиян в Варшаве. Акции прошли 12 июня – на 109-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Люди в десятках стран мира вышли на протесты против войны

В 30 странах мира проходит Всемирная акция свободных россиян, названная Днем независимости от путинизма,

– сообщили организаторы.

Акции в 30 странах мира организовали диаспоры россиян. Мероприятие они назвали всемирной антивоенной акцией. Российская диаспора в Варшаве пояснила, что:

12 июня 1990 года, то есть 32 года назад в России приняли Декларацию суверенитета России;

в ней Россия "обязалась уважать демократические права, свободы, принципы международного права и со всеми странами и народами в мире и согласии".

"Через 32 года Кремль развязал преступную войну против Украины, прежде всего подавив демократические институты в собственной стране. в Польше.

Также они подчеркнули, что именно потому выходят на акции протеста. В частности, вспомнили, что хотят:

напомнить о духе Декларации суверенитета;

не праздновать, а бороться за свободную Россию – свободную от путинизма;

бороться за свободу для Украины и против пропаганды.

Акции против войны и режима Путина прошли в странах по-разному

Во всех 30 странах люди с плакатами вышли на улицы. В частности:

в Женеве – призывали к миру в Украине и свободе в России;

в Латвии – пришли в посольство России в Риге с флагами Украины, Латвии и бело-сине-белыми флагами, которые стали символом антивоенных протестов 2022 года в России против войны в Украине;

россияне вышли на протест в Австралии и Новой Зеландии.

Россияне по всему миру вышли на улицы более чем в 70 городах, чтобы выступить против войны, военных преступлений и путинского режима. Мы вместе с Украиной в эти дни, мы выступаем против фашистской идеологии "русского мира" и призываем мир сделать все, чтобы как можно скорее остановить это безумие,

– сообщили на странице Svoboda Alliance AU&NZ, созданной диаспорой в Австралии и Новой Зеландии.

Организаторы объяснили, что акции протеста должны пройти в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Стокгольме, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско. Кроме того, только в Германии люди должны были выйти на митинги в Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Геттингене, Гейдельберге и Мюнхене.

Коротко о протестах против войны России в Украине

В России все протесты против войны, которую начала Россия в Украине, подавлялись. К примеру, людей в Москве и других городах арестовывали просто так, не анализируя их взгляды.

Стоит вспомнить, что арестовали девушку, которая фактически заявила на поддерживающую войну камеру . Такие действия Кремль себе позволял уже на 18-й день полномасштабной войны.

Кроме того, другую девушку среди Москвы задержали за то, что она держала надпись с заповедью Божьей . Девушку задержали возле храма Христа Спасителя. Она держала листок с 6 заповедью "Не убий".

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