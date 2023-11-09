В Абхазии ищут вооруженную группу: местные власти срочно усилили охрану Сухуми
В Абхазии, а именно в Гулрипшском районе, силовики разыскивают вооруженную группу людей. Под усиленную охрану взяли все подступы к Сухуми.
Об этом заявил "министр" непризнанной республики Роберт Киут. Отмечают, что семерых вооруженных людей видели местные охотники вблизи села Азанта.
Смотрите также Это стало самым большим ударом: почему россияне решили строить морскую базу в Абхазии.
Личности мужчин не установлены
Так называемый министр пересказал слова охотников, мол, эти неустановленные лица имели при себе оружие, предположительно автоматами М-4.
Мужчины были в черной форме, масках, касках, хорошо экипированы. Более того, они вроде бы имели дрон, который запустили над местностью.
Киут также добавил, что силовые структуры республики задействованы в поиске вооруженной группы. По его словам, под усиленную охрану взяты все происки к городу Сухуми.
К слову, летом так называемый парламент оккупированной войсками России Абхазии решил передать Москве аэропорт в городе Сухуми.
Россия переместит в Абхазию свои корабли
- К слову, ранее президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что в Очамчирском районе оккупированной российскими войсками появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота России.
- Мол, об этом договорились во время того, как в Абхазию вошел ракетный корабль черноморского флота России.
- По его версии, власти Грузии сотрудничают с США, в том числе по воздушной разведке.