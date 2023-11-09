В Абхазии ищут вооруженную группу: местные власти срочно усилили охрану Сухуми

В Абхазии, а именно в Гулрипшском районе, силовики разыскивают вооруженную группу людей. Под усиленную охрану взяли все подступы к Сухуми.

Об этом заявил "министр" непризнанной республики Роберт Киут. Отмечают, что семерых вооруженных людей видели местные охотники вблизи села Азанта.

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Личности мужчин не установлены

Так называемый министр пересказал слова охотников, мол, эти неустановленные лица имели при себе оружие, предположительно автоматами М-4.

Мужчины были в черной форме, масках, касках, хорошо экипированы. Более того, они вроде бы имели дрон, который запустили над местностью.

Киут также добавил, что силовые структуры республики задействованы в поиске вооруженной группы. По его словам, под усиленную охрану взяты все происки к городу Сухуми.

К слову, летом так называемый парламент оккупированной войсками России Абхазии решил передать Москве аэропорт в городе Сухуми.

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