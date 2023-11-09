Про це заявив "міністр" невизнаної республіки Роберт Кіут. Зазначають, що сімох озброєних людей бачили місцеві мисливці поблизу села Азанта.

Дивіться також Це стало найбільшим ударом: чому росіяни вирішили будувати морську базу в Абхазії

Особи чоловіків не встановлено

Так званий міністр переповів слова мисливців, що, мовляв, ці невстановлені особи мали при собі зброю, імовірно автоматами М-4.

Чоловіки були у чорній формі, масках, касках, добре екіпіровані. Ба більше, вони начебто мали дрон, який запустили над місцевістю.

Кіут також додав, що силові структури республіки залучені у пошуку озброєної групи. За його словами, під посилену охорону взято всі підступи до міста Сухумі.

До слова, влітку так званий парламент окупованої військами Росії Абхазії вирішив передати Москві летовище у місті Сухумі.

Росія перемістить до Абхазії свої кораблі