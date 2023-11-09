Про це заявив "міністр" невизнаної республіки Роберт Кіут. Зазначають, що сімох озброєних людей бачили місцеві мисливці поблизу села Азанта.
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Особи чоловіків не встановлено
Так званий міністр переповів слова мисливців, що, мовляв, ці невстановлені особи мали при собі зброю, імовірно автоматами М-4.
Чоловіки були у чорній формі, масках, касках, добре екіпіровані. Ба більше, вони начебто мали дрон, який запустили над місцевістю.
Кіут також додав, що силові структури республіки залучені у пошуку озброєної групи. За його словами, під посилену охорону взято всі підступи до міста Сухумі.
До слова, влітку так званий парламент окупованої військами Росії Абхазії вирішив передати Москві летовище у місті Сухумі.
Росія перемістить до Абхазії свої кораблі
- До слова, раніше президент самопроголошеної республіки Абхазія Аслан Бжанія заявив, що в Очамчирському районі окупованої російськими військами з'явиться новий пункт постійного базування військово-морського флоту Росії.
- Мовляв, про це домовились під час того, як до Абхазії зайшов ракетний корабель чорноморського флоту Росії.
- За його версією, влада Грузії співпрацює зі США, зокрема щодо повітряної розвідки.