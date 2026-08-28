Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что тема мирных переговоров сейчас находится "в глубокой паузе". Его цитируют российские СМИ.

Заявления Кремля и ситуация вокруг дипломатии

По словам Пескова, у Москвы нет никаких новых идей по урегулированию войны, а российские войска будут продолжать систематически наносить удары.

В то же время в Кремле цинично утверждают, что украинская сторона прекрасно знает все российские требования, но отказывается их обсуждать.

Оценивая возможную эскалацию, Песков назвал предупреждения в западных СМИ "традиционными страшилками". Он также заявил о якобы благоприятной для России динамике на фронте и подтвердил намерение продолжать так называемую "специальную военную операцию".

По его словам, российские военные якобы целенаправленно уничтожают военную и гражданскую инфраструктуру и "знают, что делают".

Впрочем, несмотря на воинственную риторику Москвы, обсуждение дипломатических путей продолжается. Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов предположил, что в сентябре может состояться новая встреча представителей Украины и России.

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что наиболее благоприятный период для дипломатического завершения войны может длиться с саммита G20 в США в декабре до конца лета 2027 года, ведь затем в Соединенных Штатах начнется подготовка к президентским выборам.

Напомним, ранее мы писали, что Путину выдвинули циничное условие для мира.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, в России сделали возмутительное заявление о Донбассе, отвергнув возможность управления регионом третьими сторонами.