Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тема мирних переговорів зараз перебуває "глибоко на паузі". Його цитують російські медіа.

Заяви Кремля та ситуація навколо дипломатії

За словами Пєскова, Москва не має жодних нових ідей щодо врегулювання війни, а російські війська продовжуватимуть систематично завдавати ударів.

Водночас у Кремлі цинічно стверджують, що українська сторона чудово знає всі російські вимоги, але відмовляється від їх обговорення.

Оцінюючи можливу ескалацію, Пєсков назвав застереження у західних медіа "традиційними страшилками". Він також заявив про нібито позитивну для Росії динаміку на фронті та підтвердив намір продовжувати так звану "спеціальну військову операцію".

За його словами, російські військові нібито цілеспрямовано нищать військову та цивільну інфраструктуру й "знають, що вони роблять".

Втім, попри войовничу риторику Москви, обговорення дипломатичних шляхів триває. Раніше керівник Офісу Президента України Кирило Буданов припустив проведення нової зустрічі представників України та Росії у вересні.

Водночас Президент Володимир Зеленський вважає, що найбільш сприятливий період для дипломатичного завершення війни може тривати від саміту G20 у США в грудні до кінця літа 2027 року, адже далі у Сполучених Штатах розпочнеться підготовка до президентських виборів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Путіна висунули цинічну умову для миру.

Також як вже повідомлялося на нашому сайті, у Росії зробили обурливу заяву про Донбас, відкинувши можливість управління регіоном третіми сторонами.