Продержался 25 дней: умер пастор, желавший повторить 40-дневный пост Иисуса Христа

В Мозамбике умер пастор, пытавшийся поститься в течение 40 дней, следуя библейскому поступку Христа. Пастор Франсиско Бараджа скончался после 25 дней поста.

Бараджа, основатель евангельской церкви Санта-Триндади, скончался в больнице города Бейра. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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После 25 дней организм пастора не выдержал

После 25 дней без еды и воды пастор похудел настолько сильно, что не мог встать. Его организм не выдержал поста, в результате чего мужчину доставили в больницу.

Первыми на критическое состояние Франсиско Бараджи обратили внимание родственники и последователи. У пастора Бараджи диагностировали острую анемию и отказ органов пищеварения.

Его пытались спасти с помощью сывороток и жидкой пищи, но было уже слишком поздно. Он скончался в среду, 15 февраля. На момент смерти ему было 39 лет.

Верующие церкви Санта-Триндади сказали, что для пастора и его последователей было привычно поститься, но не так долго.

Его брат Маркес Мануэль Бараджа подтвердил, что пастор постился. В то же время он подверг сомнению медицинский диагноз относительно его смерти. По словам Маркеса Мануэля, пастор страдал низким давлением.

Пастор также был учителем французского языка в городе Мессика в центральной провинции Маника, недалеко от Зимбабве.

Пастор из Мозамбика не первый, кто умер во время моста

Ученые не раз пытались выяснить, сколько времени взрослый человек может провести без еды. Так, согласно информации Medical News Today, сытый мужчина весом около 70 килограммов может прожить без еды от одного до трех месяцев. Без воды человек может умереть уже на третьи сутки.

Как пишет BBC, смерть Франсиско Бараджи – это не первое сообщение о роковой попытке имитировать 40-дневный пост Христа в пустыне, описанный в Евангелии от Матфея.

В частности, в 2015 году житель Зимбабве скончался через 30 дней такого поста. Также в 2006 году в Лондоне женщина скончалась после голодания половины этого срока.

. Согласно Евангелию от Луки, после своего крещения Иисус был отведен Духом в пустыню, где постился 40 дней. Он противостоял соблазну дьявола и выдержал испытание. В то же время в тексте нет сведений, был ли отказ Иисуса от еды и воды полным.