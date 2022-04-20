В Ахтырке в Сумской области разобрали завалы у горсовета
Источник:соцсети Кирилла Тимошенко
В Ахтырке и Тростянце, которые освободили от российских оккупантов, продолжаются работы по уборке улиц, восстановлению водо-, электро- и газоснабжения.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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В Ахтырке разобрали завалы возле городского совета и вывезли твердые бытовые отходы. Выполнена подсыпка дороги на улице Революции. Ведутся работы по ликвидации прорыва водопровода на перекрестке улиц Полтавской и Киевской,
– рассказал он.
В Ахтырской и Великописаревской территориальных общинах продолжаются восстановительные работы по электро- и газоснабжению.
В Тростянке, по словам Тимошенко, продолжается уборка центральной части города, вывоз твердых бытовых отходов и отремонтирован водопровод на улице Морозова.
В Ромнах отремонтирована канализационно-насосная станция на Покровском спуске.
Ведутся дорожные работы на трассе Н-12 Сумы – Полтава,
– добавил заместитель руководителя ОП.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил , что согласно решению Кабмина Украины для ликвидации последствий военных действий Сумская область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.
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