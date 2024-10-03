В Варшаве в аэропорту Шопена при сортировке взорвался багаж

В аэропорту Шопена в Варшаве произошел взрыв. Там во время сортировки взорвался багаж.

Произошел инцидент в ночь на 3 октября. Об этом сообщает издание Fakt.

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В багаже обнаружили исследовательские образцы биоматериала

Опасная ситуация произошла в комнате сортировки багажа.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили утечку из контейнера с исследовательскими образцами биологического материала. Их перевозил один из пассажиров, который направлялся в Вену.

Образцы были защищены сухим льдом, который и стал причиной взрыва.

К счастью, пострадавших нет. Эвакуации также не проводили.

Сами образцы не получили повреждений – разрушен только контейнер, в котором их перевозили.

В багаже одного из пассажиров, который направлялся в Вену, произошла утечка герметично закрытого контейнера, что привело к разрушению чемодана и элементов крепления. Ситуация нормализовалась через несколько десятков минут. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров, экипажа и всех людей, которые работают в аэропорту, поэтому просим внимательно ознакомиться с правилами перевозки грузов в зарегистрированном багаже,

– прокомментировала инцидент пресс-секретарь аэропорта имени Шопена.