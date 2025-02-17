В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет: есть пострадавшие

В аэропорту канадского Торонто во время посадки перевернулся пассажирский самолет. Речь идет о борту авиакомпании Delta Airlines.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно об инциденте с самолетом в Торонто

В понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Торонто Пирсон во время посадки перевернулся лайнер Bombardier авиакомпании Delta Airlines, прилетевший из Миннеаполиса.

На фото и видео с места происшествия видно фюзеляж самолета возле взлетно-посадочной полосы, перевернутый вверх дном. Его поливают пеной пожарные машины, однако следов огня не наблюдается.

По данным CP24, на данный момент сообщается по меньшей мере о восьми пострадавших. Один ребенок и двое взрослых пассажиров в критическом состоянии, они доставлены в разные больницы. Всего на борту, по предварительным данным, было 80 пассажиров, никто из них и из членов экипажа не погиб.

Ситуация на взлетной полосе аэропорта Торонто / фото из сети

СМИ отмечают, что на выходных в этом районе произошел зимний шторм. На территории аэропорта выпало почти 23 сантиметра снега, что заставило экипаж работать в воскресенье, чтобы расчистить ключевые взлетно-посадочные полосы.