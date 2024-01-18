Самолеты наматывали круги над Москвой: в аэропорту Внуково и еще двух аэродромах ввели план "Ковер"

В московском аэропорту Внуково сегодня, 18 января, объявляли план "Ковер". Как следствие, был запрещен прием самолетов и их вылет.

Ряд рейсов задержан. Более того, аналогичный план объявляли еще на двух аэродромах в России.

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На сайте аэропорта Внуково сообщили, что приём рейсов задерживается примерно на час. Также аэропорт задерживает самолеты, которые в ближайшее время должны были вылететь из Москвы.

Что касается других аэродромов, где объявляли план "Ковер", то речь идет об аэродроме в Ермолино Калужской области и аэродроме в Кубинке Московской области.

Самолеты кружили в небе

По информации сервиса Flightradar24, который в реальном времени позволяет следить за положением воздушных судов, вокруг Москвы летали пассажирские самолеты, которые к тому времени уже приземлились в аэропорту Внуково.

Самолеты наматывали круги вокруг Москвы, вероятно, ожидая разрешения на посадку.

"План "Ковер" объявлен в столичном аэропорту Внуково, а также на аэродромах в Кубинке и Ермолино. Они закрыты на вылет/прилет. Самолетам рекомендуют садиться в другие авиагавани", — говорилось в сообщениях российских пропагандистов.

Что произошло в воздушном пространстве России

Отметим, что в 11:45 россияне заявили, что аэропорт Внуково отменил план "Ковер" и возобновил работу.

В то же время, о причинах приостановки работы аэропорта в России не сообщали. Интересно, что не комментировал ситуацию и мэр Москвы Сергей Собянин.

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