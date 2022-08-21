В Албании с боем схватили нескольких россиян при попытке проникнуть на военный завод

В Албании 20 августа задержали двух россиян и одного украинца, пытавшихся попасть на военный завод. Злоумышленники травмировали военных во время стычки.

Об этом сообщили в министерстве обороны Албании. Задержанных подозревают в шпионаже.

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Злоумышленники пытались проникнуть на военный завод

В министерстве обороны Албании рассказали, что 20 августа двое солдат получили ранения при попытке задержать двух россиян и одного украинца, пытавшихся проникнуть на военный завод.

Трое граждан с паспортами россии и Украины пытались попасть на территорию предприятия. Офицеры, охранявшие завод, немедленно отреагировали, но во время их попытки остановить трех иностранцев двое наших военнослужащих получили ранения,

– говорится в сообщении.

В настоящее время военные находятся в больнице. Их состояние – стабильное. В ведомстве сообщили, что злоумышленников удалось задержать. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что их подозревают в шпионаже.

В Министерстве обороны отметили, что один из задержанных, 24-летний россиянин, зашел на территорию завода в Грамше и пытался сделать фотоснимки. Когда охранники его увидели, злоумышленник начал убегать, использовав против военных неизвестный спрей.

Его компаньонами были 33-летняя россиянка и 25-летний украинец. Их задержали неподалеку.

Военная база в городе Грамши находится на расстоянии более 70 километров от пляжей. Во время коммунистического правления на заводе производились российские винтовки типа АК-49. Сейчас он предоставляет свои производственные мощности оборонной промышленности.

Военные находятся в больнице / Фото ABC News

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