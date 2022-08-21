Про це повідомили в міністерстві оборони Албанії. Затриманих підозрюють у шпигунстві.

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Зловмисники намагалися проникнути на військовий завод

У міністерстві оборони Албанії розповіли, що 20 серпня двоє солдатів зазнали поранень під час спроби затримати двох росіян і одного українця, які намагалися проникнути на військовий завод.

Троє громадян з паспортами росії та України намагалися потрапити на територію підприємства. Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їхньої спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців зазнали поранень,

– мовиться у повідомленні.

Наразі військові перебувають у лікарні. Їхній стан – стабільний. У відомстві повідомили, що зловмисників таки вдалося затримати. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що їх підозрюють у шпигунстві.

У Міністерстві оборони зазначили, що один із затриманих, 24-річний росіянин, зайшов на територію заводу в Грамші й намагався зробити фото. Коли охоронці його побачили, зловмисник почав втікати, використавши проти військових невідомий спрей.

Його компаньйонами були 33-річна росіянка та 25-річний українець. Їх затримали неподалік.

Цікаво! Військова база в місті Грамші розташована на відстані понад 70 кілометрів від пляжів. Під час комуністичного правління на заводі виготовляли російські гвинтівки типу АК-49. Зараз він надає свої виробничі потужності для оборонної промисловості.

Військові перебувають у лікарні / Фото ABC News

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