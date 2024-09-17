В Амурской области разбился вертолет: там мог быть владелец золотодобывающей компании, – росСМИ

В Амурской области во вторник, 17 сентября, произошла авиакатастрофа. Так, там разбился российский вертолет.

Предварительно, на борту, разбившегося утром в России, погиб владелец золотодобывающей компании. О чем пишут росСМИ.

Смотрите также В российской тайге разбился вертолет с людьми на борту: все погибли

Авиакатастрофа в России

Сначала утром 17 сентября пропагандистские телеграмм-каналы и СМИ писали, что в России в Амурской области исчез вертолет Robinson R66. Отмечалось, что на борту находились три человека.

В сети появилась информация, что вертолет Robinson R66 разбился. Добавим, что указывалось, что "на борту находились пилот и два пассажира... пропавшие работают в ООО "Хергу" – один из лидеров по добыче россыпного драгоценного металла в области. Сам борт принадлежал компании".

Впоследствии стало известно, что спасатели обнаружили место аварии вертолета Robinson в Приамурье, о чем сообщили росСМИ со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Указывается, что пилот и двое пассажиров погибли.

В частности, появилась информация, что предварительно на вертолете, разбившегося, погиб владелец золотодобывающей компании.

В сети также опубликовали фото с места крушения вертолета Robinson R66 в Зейском районе Амурской области.



В России разбился вертолет / Фото российский телеграм-канал



Вертолет, разбившийся в России / Фото из российского телеграмм-канала



Вертолет, разбившийся в Амурской области России / Фото из российского телеграмм-канала