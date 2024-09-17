Попередньо, на борті, що розбився вранці в Росії, загинув власник золотовидобувної компанії. Про що пишуть росЗМІ.

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Авіакатастрофа в Росії

Спершу зранку 17 вересня пропагандистські телеграм-канали та ЗМІ писали, що у Росії в Амурській області зник вертоліт Robinson R66. Зазначалося, що на борту перебували три людини.

У мережі з'явилася інформація, що вертоліт Robinson R66 розбився. Додамо, що вказувалося, що "на борту перебували пілот і два пасажири... зниклі працюють у ТОВ "Хергу" – один із лідерів із видобутку розсипного дорогоцінного металу в області. Сам борт належав компанії".

Згодом стало відомо, що рятувальники виявили місце аварії вертольота Robinson у Приамур'ї, про що повідомили росЗМІ з посиланням на Амурський центр цивільного захисту та пожежної безпеки.

Вказується, що пілот та двоє пасажирів загинули.

Зокрема, з'явилася інформація, що попередньо на вертольоті, що розбився, загинув власник золотовидобувної компанії.

В мережі також опублікували фото з місця аварії вертольота Robinson R66 у Зейському районі Амурської області.



У Росії розбився вертоліт / Фото російський телеграм-канал



Вертоліт, що розбився в Росії / Фото з російського телеграм-каналу



Вертоліт, що розбився в Амурській області Росії / Фото з російського телеграм-каналу