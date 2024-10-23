В Анкаре прогремел взрыв на объекте аэрокосмической корпорации: власти говорят о теракте, есть жертвы

В Анкаре днем, 23 октября, прогремели взрывы. По данным местной прессы, громко было возле объекта аэрокосмической корпорации.

Сейчас известно о наличии жертв и пострадавших. Об этом пишет CNN Türk со ссылкой на заявления местных властей.

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В Анкаре слышали взрывы и выстрелы

Турецкие СМИ сообщают, что примерно в 40 километрах от Анкары возле объекта аэрокосмической корпорации раздались взрывы, вслед за которыми слышны выстрелы. Именно в этом месте, по данным прессы, производят беспилотники Anka и модернизируют истребители F-16.

В турецкой столице, вероятно, произошел теракт: смотрите видео

К месту происшествия отправлены военные и правоохранители. Сначала в сети сообщали о "террористе смертника". По состоянию на данный момент пишут, что нападающие все еще могут находиться на месте происшествия.

Взрывы и выстрелы в Анкаре: смотрите видео

По предварительной информации, террористы действовали в паре. Один из них активировал пояс смертника (самодельное взрывное устройство – 24 Канал), а другой открыл огонь. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что есть погибшие и раненые.