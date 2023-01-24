Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде и поплыл по течению

От антарктического шельфового ледника откололся гигантский айсберг размером с Лондон. Теперь он будет дрейфовать течением.

Огромный айсберг площадью почти 1 550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров.

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Почему откололся Айсберг

Айсберг откололся, когда трещина, известная как Пропасть-1, полностью прошла через шельфовый ледник. Ученые подчеркнули, что это событие не связано с изменением климата. Британская Антарктическая служба (BAS) заявила, что это было ожидаемым и является "частью естественного поведения ледового шельфа Бранта".

Это уже второй подобный разрыв за последние два года. В феврале 2021 года от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров. Вероятно, новый айсберг будет дрейфовать в том же направлении через течение.

Оба события произошли спустя десять лет после того, как ученые BAS впервые обнаружили рост больших трещин во льду. До этого последний большой кусок, оторвавшийся от Бранта, был в 1971 году.

Айсберг откололся от исследовательской станции: угрожает ли он людям

Айсберг величиной с Лондон откололся от Антарктики недалеко от британской исследовательской станции Галлей. Галлей размещена в 20 километрах от линии разрыва, там работает 21 человек.

Штаб-квартира Британской антарктической службы в Кембридже наблюдает за движением льда через GPS-датчики. В случае опасности станцию Галлей смогут отодвинуть от края ледника. Исследователи на станции продолжат работу до начала февраля, пока их не заберут.