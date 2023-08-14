В Армении трагически погиб исполняющий обязанности посла Украины Сенченко

Трагическое известие 14 августа пришло из Армении. Там погиб исполняющий обязанности посла Украины Александр Сенченко.

О гибели дипломата стало известно вечером 13 августа. В 20:17 в национальный кризисный центр управления Гегаркуникского областного спасательного управления поступила информация. В ней говорилось, что на втором общественном пляже озера Севан обнаружили в воде мужчину.

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Он исчез во время плавания

Собственно, спасатели обнаружили тело дипломата в 25 метрах от берега во время дежурства на озере Севан. Они подплыли к мужчине, вытащили его с глубины около 1,5 метра и доставили моторной лодкой на берег.

Прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть.

Собственно, тогда же фотокорреспондент Гагик Шамшян заявил, что утопленник – исполняющий обязанности посла Украины в Армении Александр Сенченко.

В МИД Украины выразили соболезнования

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на трагическую гибель дипломата. В ведомстве отметили, что умер опытный, высококвалифицированный дипломат 13 августа.

Отмечают, что свою работу в МИД Александр Сенченко начал в 2003 году. За свою дипломатическую карьеру он занимал ряд должностей в аппарате Министерства:

в Первом территориальном управлении,

в Департаменте евроатлантического сотрудничества и новых вызовов,

в Департаменте секретариата министра

и в Шестом территориальном управлении.

Кроме того, его отправляли в долгосрочные командировки в зарубежные дипучреждения Украины в России, Азербайджанской Республике и Республике Армения.

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего в связи с этой невосполнимой утратой,

– говорится в заявлении ведомства.

Редакция 24 Канала присоединяется к словам Министерства и искренне сочувствует всем родным и близким дипломата.

​Напомним, что 4 августа Александр Сенченко встречался с Защитницей прав человека Республики Армении Анаит Манасян. В ходе встречи обсудили системные нарушения прав человека и основных свобод, а также гуманитарного права, которые совершает Россия в Украине.