Про загибель дипломата стало відомо 13 серпня ввечері. О 20:17 до національного кризового центру управління Гегаркунікського обласного рятувального управління надійшла інформація. У ній йшлося про те, що на другому громадському пляжі озера Севан виявили у воді чоловіка.

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Він зник під час плавання

Власне, рятувальники виявили тіло дипломата за 25 метрів від берега під час чергування на озері Севан. Вони підпливли до чоловіка, витягнули його з глибини близько 1,5 метра та доставили моторним човном на берег.

Медики, котрі прибули на місце, могли лиш констатувати смерть.

Власне, тоді ж фотокореспондент Гагік Шамшян заявив, що потопельник – виконувач обов'язків посла України у Вірменії Олександр Сенченко.

У МЗС України висловили співчуття

Міністерство закордонних справ України відреагувало на трагічну загибель дипломата. У відомстві зазначили, що помер досвідчений, висококваліфікований дипломат 13 серпня.

Зазначають, що свою роботу у МЗС Олександр Сенченко розпочав у 2003 році. Упродовж своєї дипломатичної кар'єри він обіймав низку посад в апараті Міністерства:

у Першому територіальному управлінні,

Департаменті євроатлатничного співробітництва та нових викликів,

Департаменті секретаріату міністра

та Шостому територіальному управлінні.

Крім того, його виряджали у довготермінові відрядження до закордонних дипустанов України у Росії, Азербайджанській Республіці та Республіці Вірменія.

Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого у зв'язку з цією непоправною втратою,

– йдеться у заяві відомства.

Редакція 24 Каналу долучається до слів Міністерства та щиро співчуває усім рідним і близьким дипломата.

Зауважимо, що 4 серпня Олександр Сенченко зустрічався з Захисницею прав людини Республіки Вірменії Анаїт Манасян. Під час зустрічі обговорили системні порушення прав людини та основних свобод, а також гуманітарного права, які чинить Росія в Україні.