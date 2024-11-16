Из-за масштабных потерь на войне в российской армии растет дефицит младших офицеров, – ГУР

Россия ежедневно продолжает тысячами терять на войне в Украине своих военнослужащих. Из-за этих масштабных потерь во вражеской армии растет дефицит младших офицеров.

Поэтому в России началась "муштра погонщиков". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

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В российской армии углубляется кадровый кризис

Из-за потерь среди офицеров младшего звена Россия делает очередные попытки расширить объемы их подготовки.

"На базе гражданских высших учебных заведений государство-агрессор создает центры военной подготовки, где должны проводить базовую подготовку командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот. младший офицер вражеской армии выполняет прежде всего функцию погонщика пехоты на штурм непосредственно на поле боя, что и объясняет высокий уровень потерь и, как следствие, острый дефицит лейтенантов на России", – рассказали в ГУР.

В разведке также добавили, что российское военное руководство начало налаживать механизм подготовки и бесперебойной поставки младших офицеров на фронт в Украину еще в 2022 году.

У России были планы до конца 2024 года запустить 33 новых центра военной подготовки. И это при том, что там уже насчитывалось до почти сотни имеющихся. ️

Очередная активизация вождей в Москве вынудить еще больше свежих лейтенантов свидетельствует, что кадровый кризис командного состава российской оккупационной армии углубляется,

– отмечают в ГУР.