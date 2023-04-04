Пожар ликвидировали только утром: в Крыму на ферме, где были российские бойцы, случился "хлопок"

Во временно оккупированном Крыму ночью 4 апреля снова было неспокойно. В районе Армянска прогремел громкий "хлопок".

Местные жители около двух часов ночи слышали несколько громких звуков в Армянске. Громкие звуки были очень похожи на взрывы.

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Ферму в Армянске, вероятно, атаковали беспилотники

По предварительным данным, неизвестные беспилотники атаковали запущенную ферму, где размещались российские военные.

В результате возник пожар, который удалось локализовать только утром. В некоторых телеграм-каналах местные жители также сообщали, что слышали несколько взрывов.

Российские оккупационные власти Крыма и военные России ситуацию не комментировали.

В ВСУ анонсировали сезон "хлопка" для оккупантов

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в конце марта, комментируя последние взрывы в Крыму, заявила, что россияне еще долго будут чувствовать сезон "хлопка". Кроме того, она отметила, что сезон "хлопка" уже начался.

"Это однозначно, потому что у них очень много разветвлений на Крымском полуострове, в том числе военных объектов", – заявила Гуменюк.

В марте в оккупированном Крыму фиксировали несколько мощных взрывов. Один из таких произошел 20 марта в Джанкое. В результате "хлопка" были уничтожены российские ракеты "Калибр НК" и поврежден важный железнодорожный узел.

22 марта было неспокойно в Южной бухте Севастополя, где, вероятно, дроны атаковали российские корабли.

Еще один взрыв произошел 29 марта на аэродроме в Гвардейском. По словам местных жителей, они видели прилет. В то же время оккупационные власти традиционно заявили об успешной работе ПВО.