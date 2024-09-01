В Армянскую АЭС попала молния, станцию аварийно остановили

В Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении рассказали об инциденте, который произошел еще 30 августа. Тогда вечером молния ударила в станцию.

В Украине внимание приковано к российским провокациям на Запорожской АЭС и событиям на Курской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС. Он осудил военные действия вокруг электростанции, но не обратил внимание, что энергоблок Курской АЭС не имеет гермооболочки. Кстати, так же, как и блоки на Смоленской и Ленинградской АЭС.

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Удар молнии по Армянской АЭС: какие последствия

30 августа около 21:55 Армянская АЭС была отключена от энергосистемы в режиме аварийной остановки. Причиной остановки стал удар молнии, вследствие чего системы безопасности станции перевели станцию в безопасный режим остановки,

– официально сообщили в стране.

Чиновники отметили: системы безопасности очень чувствительны и быстро реагируют на любую ситуацию. Быстрое отключение АЭС они считают показателем эффективности недавних работ по модернизации.

Сейчас сотрудники станции перезапускают ее.

Что известно об АЭС в Армении и при чем здесь россияне

Армянскую АЭС также знают как Армавирскую или Мецаморскую АЭС – по месту расположения. Эта АЭС – неподалеку от Армавира, ближайший к станции город – Мецамор. До Еревана отсюда около 30 километров.

Армянская АЭС – единственная атомная электростанция на Южном Кавказе, состоит из двух энергоблоков. Третий и четвертый блок не достроили из-за аварии на ЧАЭС.

В 1988 году решили вывести АЭС из эксплуатации, поскольку станция расположена в сейсмоопасной зоне. Из-за этого первый блок стал неработоспособным. Второй энергоблок был вновь запущен в эксплуатацию в 1995 году, после шести лет консервации – на этот шаг пошли из-за энергетического кризиса в стране.

Модернизировать станцию, чтобы она работала до 2025 года, помогли россияне. В январе 2022-го с Росатомом подписали меморандум о взаимопонимании для проработки возможного сотрудничества по сооружению новых атомных энергоблоков российского дизайна на территории Республики Армения.