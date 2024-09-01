В Україні увага прикута до російських провокацій на Запорізькій АЕС і подій на Курській АЕС. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Курську АЕС. Він засудив військові дії навколо електростанції, але не звернув увагу, що енергоблок Курської АЕС не має гермооболонки. До речі, так само, як і блоки на Смоленській і Ленінградській АЕС.

Дивіться також Будівництво Чигиринської АЕС: чому станція стала "яблуком розбрату" та чи реально її побудувати

Удар блискавки по Вірменській АЕС: які наслідки

30 серпня близько 21:55 Вірменська АЕС була відключена від енергосистеми в режимі аварійної зупинки. Причиною зупинки став удар блискавки, внаслідок чого системи безпеки станції перевели станцію в безпечний режим зупинки,

– офіційно повідомили в країні.

Чиновники зауважили: системи безпеки дуже чутливі та швидко реагують на будь-яку ситуацію. Швидке вимкнення АЕС вони вважають показником ефективності нещодавніх робіт з модернізації.

Зараз співробітники станції перезапускають її.

Що відомо про АЕС у Вірменії і до чого тут росіяни

Вірменську АЕС також знають як Армавірську або Мецаморську АЕС – за місцем розташування. Ця АЕС – неподалік від Армавіра, найближче до станції місто – Мецамор. До Єревана звідси близько 30 кілометрів.

Вірменська АЕС – єдина атомна електростанція на Південному Кавказі, складається з двох енергоблоків. Третій і четвертий блок не добудували через аварію на ЧАЕС.

У 1988 році вирішили вивести АЕС із експлуатації, оскільки станція розташована в сейсмонебезпечній зоні. Через це перший блок став непрацездатним. Другий енергоблок було знову запущено в експлуатацію у 1995 році, після шести років консервації – на цей крок пішли через енергетичну кризу в країні.

Модернізувати станцію, щоб вона працювала до 2025 року, допомогли росіяни. У січні 2022-го з Росатомом підписали меморандум про взаєморозуміння для опрацювання можливого співробітництва щодо спорудження нових атомних енергоблоків російського дизайну на території Республіки Вірменія.