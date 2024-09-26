"Козацький скарб": в "Авроре" появился подарочный набор ко Дню защитников и защитниц Украины

Совсем скоро будет День защитников и защитниц Украины. Это особый государственный праздник, ведь прямо сейчас храбрые герои, рискуя собственной жизнью, защищают нашу страну на передовой.

К этому событию сеть мультимаркетов "Аврора" разместила на полках магазинов новый продукт – подарочный набор "Козацький скарб". Туда входят косметические средства от украинского бренда Hydrasence, отмечает 24 Канал.

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Что входит в подарочный набор "Козацький скарб"

В "Авроре" рассказывают, что всего есть пять вариантов наполнения наборов – три для женщин и два – для мужчин. Подробнее ознакомиться с содержимым можно, заглянув на упаковку в магазине или в карточке товара на avrora.ua.

В сети мультимаркетов говорят, что внутри можно найти патчи, кремы для рук, термозащита или спрей для роста волос, сыворотки для лица, одеколоны, шампуни для волос и бороды и многое-многое другое.



Внутри боксов – косметические средства ухода / Фото "Авроры"

Особенностью набора есть шанс найти золотую или серебряную коллекционную монету, созданную специально для акции брендом ювелирных подарков LOVE YOU. Это добавляет элемент сюрприза и делает подарок еще более уникальным.

Набор "Козацький скарб" обычно стоит 249 гривен, но в период акции, с 21 сентября по 12 октября, его можно приобрести по акционной цене 149 гривен. Чтобы получить скидку, необходимо сделать покупку в "Авроре" на сумму от 90 гривен одним чеком или приобрести товар партнера акции, который имеет специальную отметку возле ценника. Акция действует во всех магазинах сети и на сайте avrora.ua, чтобы каждый имел возможность приобрести подарок и поздравить своих защитников.



Подарочные наборы Козацький скарб сейчас на хорошей скидке / Фото "Авроры"

Всю прибыль от подарочных наборов направят на благотворительность

Компания решила направить всю прибыль от продажи наборов на закупку дронов для бригад Национальной гвардии Украины. Это позволяет каждому покупателю не только приобрести полезный подарок, но и сделать вклад в поддержку обороны страны.

Полковник Вадим Голуб, начальник службы стратегических коммуникаций департамента персонального штаба Главного управления Национальной гвардии Украины, выразил благодарность компании "Аврора" за поддержку.

Полковник Вадим Голуб, начальник службы стратегических коммуникаций департамента персонального штаба Главного управления Нацгвардии Украины / Фото "Авроры"

Мы искренне благодарны каждому, кто приобщается к поддержке наших защитников. Такие инициативы не только помогают обеспечить нас необходимым оборудованием, но и поднимают боевой дух личного состава, демонстрируя, что вся страна стоит за нами,

– отметил полковник.

Акция продлится до 12 октября / Фото "Авроры"

Мы хотели создать нечто большее, чем просто подарок. Наши покупатели, как и мы, стремятся поддержать защитников Украины, поэтому выбрали идею практического подарка с приятным бонусом – коллекционными монетами. Это не только способ выразить благодарность, но и поднять настроение в сложные времена. А всю прибыль от продажи мы направим на закупку дронов для бригад Национальной гвардии Украины,

– отметил о проекте маркетинг-директор "Авроры" Роман Сивковский.

Роман Сивковский, Директор по маркетингу сети мультимаркетов "Аврора" / Фото "Авроры"