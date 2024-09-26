До цієї події мережа мультимаркетів "Аврора" розмістила на поличках магазинів новий продукт – подарунковий набір "Козацький скарб". Туди входять косметичні засоби від українського бренду Hydrasence, зазначає 24 Канал.

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Що входить у подарунковий набір "Козацький скарб"

В "Аврорі" розповідають, що всього є п'ять варіантів наповнення наборів – три для жінок і два – для чоловіків. Детальніше ознайомитися зі вмістом можна, заглянувши на паковання у магазині чи в картці товару на avrora.ua.

У мережі мультимаркетів кажуть, що всередині можна знайти патчі, креми для рук, термозахист чи спрей для росту волосся, сироватки для обличчя, одеколони, шампуні для волосся та бороди й багато-багато іншого.



Всередині боксів – косметичні засоби догляду / Фото "Аврори"

Особливістю набору є шанс знайти золоту або срібну колекційну монету, створену спеціально для акції брендом ювелірних подарунків LOVE YOU. Це додає елемент сюрпризу й робить подарунок ще унікальнішим.

Набір "Козацький скарб" зазвичай коштує 249 гривень, але в період акції, з 21 вересня до 12 жовтня, його можна придбати за акційною ціною 149 гривень. Щоб отримати знижку, необхідно зробити покупку в "Аврорі" на суму від 90 гривень одним чеком або придбати товар партнера акції, який має спеціальну позначку біля цінника. Акція діє у всіх магазинах мережі та на сайті avrora.ua, щоб кожен мав можливість придбати подарунок та привітати своїх захисників.



Подарункові набори Козацький скарб зараз на хорошій знижці / Фото "Аврори"

Весь прибуток від подарункових наборів скерують на благодійність

Компанія вирішила спрямувати весь прибуток від продажу наборів на закупівлю дронів для бригад Національної гвардії України. Це дозволяє кожному покупцю не лише придбати корисний подарунок, а й зробити внесок у підтримку оборони країни.

Полковник Вадим Голуб, начальник служби стратегічних комунікацій департаменту персонального штабу Головного управління Національної гвардії України, висловив вдячність компанії "Аврора" за підтримку.

Полковник Вадим Голуб, начальник служби стратегічних комунікацій департаменту персонального штабу Головного управління Нацгвардії України / Фото "Аврори"

Ми щиро вдячні кожному, хто долучається до підтримки наших захисників. Такі ініціативи не лише допомагають забезпечити нас необхідним обладнанням, але й піднімають бойовий дух особового складу, демонструючи, що вся країна стоїть за нами,

– зауважив полковник.

Акція триває до 12 жовтня / Фото "Аврори"

Ми хотіли створити щось більше, ніж просто подарунок. Наші покупці, як і ми, прагнуть підтримати захисників України, тому обрали ідею практичного подарунка з приємним бонусом – колекційними монетами. Це не тільки спосіб висловити вдячність, а й підняти настрій у складні часи. А весь прибуток від продажу ми направимо на закупівлю дронів для бригад Національної гвардії України,

– зазначив про проєкт маркетинг-директор "Аврори" Роман Сівковський.

Роман Сівковський, Директор з маркетингу мережі мультимаркетів "Аврора" / Фото "Аврори"