Подозревают в планировании теракта на вокзале: в Австрии арестовали 14-летнего парня

Полиция Австрии и Управление по охране конституции указали, что предотвратили вероятную террористическую атаку, которую, как утверждается, планировал совершить 14-летний подросток на вокзале Вестбангоф в Вене.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на австрийское информагентство APA.

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В Австрии арестовали подростка по подозрению в планировании теракта на вокзале

В информагентстве пишут, что парня задержали 10 февраля. Среди прочего, у него нашли несколько ножей и пропагандистские материалы, которые, как утверждает следствие, доказывают, что он является сторонником группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Указывается, что с 12 февраля подросток находится под стражей.

Известно, что задержали 14-летнего парня в Вене-Веринге на основании приказа венской прокуратуры. Подросток является гражданином Австрии с турецкими корнями. Согласно данным Министерства внутренних дел, он подозревается в членстве в террористической группе или преступной организации.

Указывается, что помимо задержания, прокуратура также санкционировала обыск в доме фигуранта. Правоохранители нашли многочисленные исламистские книги и рукописные эскизы нападений с применением ножей и мачете на железнодорожном вокзале на сотрудников полиции. Также обнаружили рукописные инструкции по изготовлению взрывчатки, которая должна была служить детонатором для бомбы, которую еще должны были изготовить.

В МВД Австрии отмечают, что то, что под прицелом юноши был именно вокзал Вестбангоф, следует из его эскизов, которые он сделал.

На первом допросе подросток отказался давать показания.

В то же время следствие пока не знает, когда именно планировалось вероятное нападение. Также, как пишут в издании, нет информации о том, имел ли юноша контакты в организованной джихадистской среде, и если да, то какие именно.

Представитель австрийского МВД Герхард Карнер отметил, что расследование этого дела продолжается.