Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на австрійське інформагентство APA.

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В Австрії заарештували підлітка за підозрою у плануванні теракту на вокзалі

В інформагентстві пишуть, що хлопця затримали 10 лютого. Серед іншого, у нього знайшли кілька ножів і пропагандистські матеріали, які, як стверджує слідство, доводять, що він є прихильником угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Вказується, що з 12 лютого підліток знаходиться під вартою.

Відомо, що затримали 14-річного хлопця у Відні-Верінгу на підставі наказу віденської прокуратури. Підліток є громадянином Австрії з турецьким корінням. Відповідно до даних Міністерства внутрішніх справ, він підозрюється у членстві в терористичній групі або злочинній організації.

Вказується, що крім затримання, прокуратура також санкціонувала обшук в будинку фігуранта. Правоохоронці знайшли численні ісламістські книги та рукописні ескізи нападів із застосуванням ножів та мачете на залізничному вокзалі на співробітників поліції. Також виявили рукописні інструкції з виготовлення вибухівки, яка мала слугувати детонатором для бомби, яку ще мали виготовити.

У МВС Австрії зазначають, що те, що під прицілом юнака був саме вокзал Вестбангоф, випливає з його ескізів, які він зробив.

На першому допиті підліток відмовився давати свідчення.

Водночас слідство поки не знає, коли саме планувався ймовірний напад. Також, як пишуть у виданні, немає інформації про те, чи мав юнак контакти в організованому джихадистському середовищі, і якщо так, то які саме.

Речник австрійського МВС Герхард Карнер зазначив, що розслідування цієї справи триває.