На Черниговщине мужчина угрожал взорвать дом с собственной семьей

В городе Бахмач, что недалеко от Нежина, полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать дом. Он заявлял, что не пожалеет даже маленьких детей.

Во время задержания правоохранители изъяли у злоумышленника более чем 2 килограмма тротила.

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Что известно об инциденте

Днем 18 июля на спецлинию полиции поступил звонок. Мужчина из города Бахмач заявил, что имеет обиду на родных и готов взорвать дом вместе со всеми, кто находится внутри. Злоумышленник заявил, что якобы имеет для этого достаточно средств, и все уже заминировал. А также что пожалеет даже маленьких детей.

Заявитель сам назвал адрес. На место происшествия быстро выехали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и специалисты отдела взрывотехнической службы областной полиции.

Во время проверки и общения заявителем полицейские установили, что 37-летний мужчина действительно имеет немало тротила, однако минирование не проводил.

Сотрудники отделения №1 Бахмача Нежинского районного управления полиции вместе с полицейскими взрывотехнической службы помешали агрессивным намерениям гражданина. У злоумышленника изъято 2,4 кг тротила,

– сообщили в полиции.

Полицейские изъяли у него 12 тротиловых шашек по 200 граммов каждая. Где он взял взрывчатку еще предстоит установить.

Мужчина уже сидит в изоляторе временного содержания.