В Бахмуте сообщают о взрывах, говорят о почти 10 "прилетах"

В Бахмуте 7 августа сообщают о взрывах. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

россияне продолжают обстреливать Донецкую область. В частности, утром 7 августа в очередной раз обстреляли Славянск. "Прилеты" зафиксировали в частном секторе в центре города.

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В Бахмуте сообщают о почти 10 "прилетах"

Местные телеграм-каналы сообщили, что в Бахмуте – почти 10 прилетов. В то же время официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Жителей Бахмута просят не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях гражданской защиты. Это спасает жизни.

Оккупанты снова обстреляли ЗАЭС

россияне совершили очередную провокацию на ЗАЭС. Захватчики вечером 6 августа открыли огонь и чуть не попали в контейнеры отработанного ядерного топлива. Они хранятся под открытым небом вблизи места обстрела. Враг повредил:

3 датчика радиационного мониторинга;

800 квадратных метров оконных поверхностей.

Ситуация на ЗАЭС остается очень сложной.

Своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно,

– сообщили в Энергоатоме.

Известно об одном пострадавшем в результате обстрела. Это – работник ЗАЭС. Его госпитализировали с осколочным ранением.

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