Над горсоветом Балаклеи и в Волоховом Яру взвились сине-желтые флаги, – СМИ
8 сентября 2022 , 17:40Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Лещенко здесь"
Вооруженные Силы Украины ежедневно дают достойный отпор оккупантам. Наши воины клочок за клочком освобождают оккупированные территории.
В Балаклее и Волоховом Яру взвились сине-желтые флаги
Так, 8 сентября, желто-голубой флаг развевался в Балаклее и Волоховом Яру. Об этом сообщают СМИ и советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.
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Волохов Яр освобожден от оккупантов. В селе снова поднят украинский флаг!
– написал он.
В селе Волохов Яр развевается украинский флаг: видео
Желто-голубой флаг развевается и над горсоветом в Балаклее.
Желто-голубой флаг над горсоветом в Балаклее / Фото из телеграм-канала "Грунт"
Итак, ждем хорошие новости!