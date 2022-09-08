Над горсоветом Балаклеи и в Волоховом Яру взвились сине-желтые флаги, – СМИ

Вооруженные Силы Украины ежедневно дают достойный отпор оккупантам. Наши воины клочок за клочком освобождают оккупированные территории.

В Балаклее и Волоховом Яру взвились сине-желтые флаги

Так, 8 сентября, желто-голубой флаг развевался в Балаклее и Волоховом Яру. Об этом сообщают СМИ и советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

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Волохов Яр освобожден от оккупантов. В селе снова поднят украинский флаг!

– написал он.

В селе Волохов Яр развевается украинский флаг: видео

Желто-голубой флаг развевается и над горсоветом в Балаклее.



Желто-голубой флаг над горсоветом в Балаклее / Фото из телеграм-канала "Грунт"

Итак, ждем хорошие новости!