Часть трубы улетела до 6 метров вверх: BBC опубликовало кадры разорванного "Северного потока"

Прокуратура Швеции сообщила, что взрывы на "Северных потоках-2" – результат диверсии. Ее сознательно совершили в Балтийском море и направили на газопроводы.

Эксперты установили, что в конце сентября в газопроводах прогремели 3 взрыва. Их зафиксировали в экономических зонах Балтийского моря в Дании и Швеции.

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Прокурор Швеции сообщил, что следы взрывчатки обнаружили на нескольких объектах. Инцидент назвали "грубой диверсией".

Побывавшие на месте инцидента эксперты заявили, что часть трубы вылетела на, возможно, даже шесть метров вверх, в том месте, где ее разорвало. Бетон взорвался. Даже очень тяжелые обломки труб отбросили на дно океана.



Эксперты побывали на месте инцидента / Kostas Kallergis

Швеция и Дания проводят отдельные расследования. В то же время на Западе многие уверены: за атаками стоит Кремль.

Кадры с места взрыва: смотрите видео

В Норвегии заявили, что сейчас фиксируют самую напряженную ситуацию безопасности за последние десятилетия. Нефтегазовые компании испытывают стресс.

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Швеция нашла доказательства диверсии

Взрывы, зафиксированные на "Северных потоках", раздались в сентябре 2022 года. Произошла утечка газа. Все указывает на то, что диверсию совершила Россия, которая накануне зимы хотела дестабилизировать экономическую ситуацию и спровоцировать панику в Европе.

В ноябре 2022 года Швеция обнародовала первые доказательства, что взрывы "Северных потоков" – диверсия. На месте взрывов обнаружили чужеродные предметы. Работа с доказательствами продолжается. В трубах газопровода "Северный поток" обнаружили дыру в размере 8 метров.

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