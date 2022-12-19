В Беларусь летит правительственный борт России, оборудованный узлом спецсвязи
19 декабря 2022, 19:44Читати новину українською
В Белорусь 19 декабря летел правительственный борт России. Более того, он оборудован узлом спецсвязи. Кого везут – пока непонятно.
В сети появилась информация, что после 18:00 в Национальный аэропорт "Минск" зашел Ту-214СУС СЛО "Россия" с регистрационным номером RA-64524, передает 24 канал.
Кстати говоря Путин прилетел в Лукашенко: после переговоров заявили об "одобренных решениях"
Известно, что это самолет спецназначения, оборудованный узлом связи и спецтехническими средствами. Они позволяют осуществлять связь с любой точкой мира по маршруту полета.
Правительственный российский борт прилетел в Беларусь / Фото с телеграммы
Путин прилетел в Лукашенко: что известно
- Путин впервые за 3 года 19 декабря прилетел в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко. Первоначально встреча была в широком формате. То есть в ней участвовали и другие чиновники, а затем Путин и Лукашенко должны были говорить наедине.
- После окончания переговоров Лукашенко заявил, что определенные решения, которые должен одобрить народ, а Путин – о "результативных" переговорах.
- В Офисе Президента уверены, что Путин будет склонять Лукашенко к участию в войне на суше. Сами диктаторы, конечно, не озвучивают. Рассказывают, что темами переговоров есть экономика и отношения стран.