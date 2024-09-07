По меньшей мере 8 "Шахедов" залетели в Беларусь: один почти достиг границы с Литвой

Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами-камикадзе. В то же время некоторые дроны существенно отклоняются от маршрута и оказываются в Беларуси.

В ночь на 7 сентября 2024 года на территорию Беларуси залетели по меньшей мере 7 дронов-камикадзе. Вероятно, впервые за все время туда также зашел один разведывательный российский БпЛА типа Supercam.

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Один из "Шахедов" почти долетел до границы с Литвой

Первый "Шахед" зашел из Черниговской области в направлении Лоева около 23:20. известно, что уже через 40 минут вылетел обратно в Украину в направлении Киевского водохранилища.

Далее "Шахеды" залетали ближе к утру. А около 08:13, по данным одного из белорусских каналов, в Беларусь залетел разведывательный БпЛА типа Supercam.

Кроме мероприятий в Гомельскую область, прошлой ночью один из дронов залетел и в Брестскую область. Он продолжил движение на север, зашел в Гродненскую область и долетел до Кореличив и Новогрудка. Вероятно, он держал курс в направлении границы с Литвой.

В течение всей ночи в небе над Беларусью работали истребители и вертолеты. Всего истребители взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, а вертолеты с Мачулищ поднимались дважды.