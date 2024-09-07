Вночі проти 7 вересня 2024 на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе. Ймовірно, вперше за весь час туди також зайшов один розвідувальний російський БпЛА типу Supercam.

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Один із "Шахедів" майже долетів до кордону із Литвою

Перший "Шахед" зайшов із Чернігівської області у напрямку Лоєва близько 23:20. відомо, що вже через 40 хвилин вилетіла назад в Україну у напрямку Київського водосховища.

Далі "Шахеди" залітали ближче до ранку. А близько 08:13, за даними одного із білоруських каналів, до Білорусі залетів розвідувальний БпЛА типу Supercam.

Крім заходів у Гомельську область, минулої ночі один із дронів залетів і до Брестської області. Він продовжив рух на північ, зайшов у Гродненську область і долетів до Кореличів і Новогрудка. Ймовірно, він тримав курс у напрямку кордону з Литвою.

Протягом усієї ночі у небі над Білоруссю працювали винищувачі та вертольоти. Усього винищувачі злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а вертольоти з Мачулищ піднімалися двічі.