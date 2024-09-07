Це потужний додатковий інструмент для Росії. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що росіяни планують посилити терор. Зауважимо, що в МЗС України вже попередили про руйнівні наслідки від передачі іранських ракет Росії.

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Росія отримає нові ракети від Ірану

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран відправив до Росії балістичні ракети, які можуть летіти на відстань до 120 кілометрів. Раніше у ЗМІ припускали, що може мовитися про ракети Fath-360, хоч офіційного підтвердження цьому, як і іншим даним немає.

Додамо також, журналісти The Times стверджують, що Росії вдалося отримати більш як 200 ракет.

Якщо мовиться про 200 – 300 одиниць балістики, це означає, що це не обов'язково оперативно-тактичні ракети. Це можуть бути ракети різних типів, зокрема некеровані авіаційні ракети для систем залпового вогню типу "Град". Це також можуть бути аналоги російських "Іскандерів". Вони уніфіковані за пусковими установками,

– зауважив Павло Лакійчук.

Крім того, за останній час Росія доволі часто запускала по Україні саме балістичні ракети. Це може свідчити, що Кремль розраховує на поповнення свого ракетного арсеналу.

"Важливі навіть не так типи ракет, як їх кількість. Таке ж і з північнокорейськими ракетами. Вони за характеристиками є аналогом "Іскандерів". І хоч вони є гіршими, але від цього нам не легше… Росіяни хочуть наростити кількість ударів та комбінувати їх з використанням ефективнішої зброї", – пояснив Лакійчук.

Найбільш результативними при комбінованих атаках Росії є саме балістичні ракети. На це є кілька причин. Насамперед в України є недостатня кількість засобів ППО проти балістики. Крім того, збиття балістичних ракет загалом є проблематичним.

Ймовірно, Росія планує продовжити енергетичний терор України. Так, прем'єр-міністр нашої країни Денис Шмигаль днями повідомив, що ворог вже готує нові масовані атаки по енергосистемі України з використанням як ракет, так і дронів.