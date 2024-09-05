Росія постійно атакує об'єкти цивільної інфраструктури в Україні. У СратКомі ЗСУ наголошують, що три з чотирьох російських ракет атакують в Україні саме цивільні об'єкти.

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Росія воює проти мирного населення

Ворог часто атакує житлові будинки, дитячі лікарні, навчальні заклади, електростанції.

Це відвертий терор проти мирного населення. Крім цього, удари по цивільних об'єктах – це порушення норм Міжнародного гуманітарного права.

СтратКом показав інфографіку, які саме ракети та дрони країна-терористка використовує проти цивільних.

За кожен запуск злочинців чекає покарання,

– наголосили там.⁩



Інфографіка ударів Росії від Страткому ЗСУ