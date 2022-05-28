В Беларуси до 31 августа ввели ограничения на пребывание в приграничных с Украиной регионах
28 мая 2022 , 18:47Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Белоруссия продолжает танцевать под дудку россиян. Плановые военные "учения" теперь дополнили ограничения в приграничных районах.
Угроза нападения на Украину из Беларуси до сих пор существует. Самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко исполняет почти все прихоти своего кремлевского хозяина.
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