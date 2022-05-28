Загроза нападу на Україну з Білорусі досі існує. Самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко виконує майже всі забаганки свого кремлівського господаря.

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Обмеження в прикордонних регіонах Білорусі

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Білоруські підрозділи здійснюють посилену охорону кордону з Україною, їм допомагають бригади внутрішніх військ МВС Білорусі. Загроза ракетних та авіаційних атак по українських містах з території Білорусі зберігається.

Також стало відомо, що білоруси хочуть посилити адміністративно-поліцейський та контррозвідувальні режими. Для цього вони до 31 серпня 2022 року ввели обмеження на в'їзд та перебування у Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області. Ці райони розташовані на кордоні з Україною.